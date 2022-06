Antoing : le cabinet rural sera accessible à tous…

Les élus du Pays blanc se sont penchés sur un marché de travaux concernant l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l’ancienne maison communale de Bruyelle. Un cabinet rural y a été aménagé afin d’attirer dans l’entité de jeunes médecins. Pour l’aménagement de cette ancienne maison communale, Antoing a reçu un subside de 69518€, soit 65% de l’estimation du coût des travaux. Les locaux seront gracieusement mis à la disposition des jeunes généralistes. "Une doctoresse doit venir mais ils ne veulent pas d’une seule salle d’attente. On a donc refait avec une cloison une salle d’attente dans le cabinet de droite. Mme Degraeve, qui a fait son stage chez le docteur Bonsignore, va occuper la pièce de gauche, la plus grande. Elle s’y installera pour octobre au plus tard. Pour l’instant, on n’a personne pour le second cabinet…" Alors que l’on s’attendait à ce qu’une offre médicale pluridisciplinaire soit évoquée, le bourgmestre Bernard Bauwens a indiqué: "Le but est d’attirer de jeunes médecins mais un comptable pourrait venir" . Surprenant!