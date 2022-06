Inauguration du nouveau Pont Royal à Maubray

Soulevé de ses appuis en avril 2021, puis posé sur la rive, cet ouvrage de 80 tonnes a ensuite été démonté. Ayant la particularité d’avoir été assemblé il y a près d’un siècle à l’aide de rivets, le nouveau pont a ensuite été réusiné. Pesant 32 tonnes, la nouvelle structure métallique est une copie conforme de son vieux frère. La couleur d’origine, "vert reseda", a d’ailleurs été maintenue.

Ce chantier a été financé par le SPW Mobilité et Infrastructures (1040986 € HTVA).

Une dernière statuette

De l’ancien pont, une pièce a été préservée lors du désossement de l’ouvrage. "Il s’agit d’un nœud. Cette pièce de 620 kg a été nettoyée par la société Hanot de Péronnes, puis soudée sur un pied en acier. L’ensemble a été placé sur un support en béton, à l’entrée du pont", explique Pierre Mahieu, le président du comité. de défense. Ce vestige, une des extrémités de l’ancienne rambarde, est à présent exposé sur la rive du côté de la place du village.

Dans la foulée, à proximité de cette pièce, un support accueille à présent un panneau didactique expliquant les origines de ce pont. L’ensemble est à ce point remarquable qu’il a été intégré dans les sites patrimoniaux du Parc naturel des plaines de l’Escaut.

Face à ce noeud et au panneau didactique, on a aussi inauguré la dernière œuvre de Naïs D’Hey, une artiste locale. "Elle fut tellement inspirée par ce pont, Maubray et ses villageois, qu’elle a écrit un conte en lien avec la statuette que nous découvrons. L’histoire sera contée et mise en musique par les talentueux Picardéons.

Il y a quelques années, Naïs D’Hey a soumis un projet à la Ville à savoir la création d’une œuvre pour chaque village. Elle a ainsi élaboré un parcours de petits bronzes, agrémenté des trois contes en lien avec l’histoire locale", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens.