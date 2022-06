Antoing: les premiers vacanciers attendus ce jeudi à l’éco-resort Your Nature (photos)

La réception de l’éco-resort, habillée de bois. Un lieu plein de charme. ©EdA

À leur arrivée à la réception, les clients devront abandonner leur véhicule sur le vaste parking. " Dès l’entrée, on veut les immerger dans une expérience nature avec des allées réservées aux modes de déplacement doux (trottinettes électriques, vélos…) ", explique Marine Forissier, la directrice des hébergements.

Plusieurs options se présentent aux familles pour rejoindre les écolodges: embarquer dans une voiturette de golf (payant) ou prendre gratuitement une navette.

Piscine, cinéma géant, padel, sports nautiques…

Le complexe aquatique reprend trois bassins et une piscine extérieure. ©EdA

Le centre névralgique du domaine Your Nature, là où se concentrent la plupart des animations, est implanté autour du complexe aquatique doté d’une piscine extérieure et de trois bassins en intérieur, dont deux sont dédiés aux enfants.

Le bâtiment abritant la piscine. ©EdA

" On a privilégié l’aspect écologique en chauffant la piscine (à 27 °C) grâce à un système de biomasse. Nous avons par ailleurs équipé le parking de panneaux solaires (NDLR: plus de 3000) avec l’ambition, à terme, d’être autosuffisant par rapport aux besoins énergétiques de l’éco-resort ", souligne Aude Awoust, la responsable d’exploitation.

Près de l’infrastructure aquatique, un comptoir traiteur ainsi qu’un chapiteau, qui accueillera un service de restauration rapide composé de plats simples faits maison (pizzas, lasagnes…), ont été aménagés. Minigolf, terrain de padel, pétanque, tir à l’arc, espace de jeux et sablière pour les enfants…, le public n’aura que l’embarras du choix pour s’amuser et se détendre.

Même les cinéphiles s’y retrouveront avec un cinéma géant en plein air (200 places) dans un écrin de verdure qui servira aussi d’aire d’envol de montgolfières. Au sud du resort, le lac du prince sera dévolu à la pratique du canoë, du kayak, du paddleboard et du ski nautique.

©EdA

Chaque réservation d’un séjour donne accès à la piscine et aux cours de fitness, les autres activités étant payantes.

Nichés dans un cadre idéal pour se ressourcer, entre lacs et forêt, les 280 ha de Your Nature ne sont pas encore pleinement exploités. Le parc sera dans un premier temps en période de rodage, en attendant l’ouverture d’un restaurant italien, en septembre 2022, de la création d’un centre wellness et de l’extension de l’offre d’hébergement (182 chalets actuellement).

Les producteurs locaux mis en valeur

Des plats raffinés seront servis au restaurant «La Maison». ©EdA

Comme dans les Center Parcs, seuls les occupants des différents types de logements insolites (cottages au bord de l’eau sur pilotis, cabanes dans les arbres…) pourront circuler sur les sentiers de l’éco-resort et profiter des mets raffinés de La Maison restaurant , avec sa magnifique vue sur le Grand-Large de Péronnes.

Logan Depuydt, candidat de Top Chef, sera derrière les fourneaux. ©EdA Mathieu Golinvaux

Le visage du chef Logan Depuydt vous sera peut-être familier, et pour cause puisque le Belge a participé à la dernière saison de Top Chef. Le cuisinier aura à sa disposition de bons produits de notre terroir.

" On a décidé de privatiser le circuit court en misant sur les artisans de la région. Pour les fruits et légumes, nous avons noué un partenariat avec Maraîchez Vous (Vezon). On vient de recevoir 130 kg de fraises , sourit la directrice d’exploitation. Parmi nos producteurs, le torréfacteur chocolatier Cédric De Taeye (Ellezelles) proposera des pralines Your Nature (sucrées et salées!) ainsi que des ateliers. "