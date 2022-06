Cure de Péronnes : "du bel ouvrach !"

"En 2019, la Société wallonne du logement a lancé un plan d’embellissement et de sécurisation des immeubles à appartements. Nous avons introduit deux dossiers, l’un pour des logements à la rue du Veillée à Wez, l’autre pour la Cure de Péronnes", explique Julien Bauwens, président de la SLHE. Au total, la société de logement a obtenu une aide de 107351 €. Ce subside a d’abord permis de lancer un marché de travaux de peinture à Wez et à Péronnes (13264 €). Afin de renforcer la sécurité dans les communs, un marché de fourniture de luminaires et du système de vidéophonie a été déposé pour Wez et Péronnes (3759 €). D’autre part, afin de faire un lieu de stockage pour les locataires, un marché de travaux pour le remplacement de menuiseries à Wez (2609 €) a été lancé. Enfin, un marché pour le stock des travaux de peinture et le revêtement de sol pour la remise en location de logements a aussi été obtenu (124250 €).

"Le total de l’opération est de 143882 € dont 35784 € en fonds propres. En effet, tout dépassement par rapport à l’enveloppe initiale est financé sur fonds propres par la SLHE", précise le président.

Entreprise de réinsertion

Pour la mise en peinture des façades situées à l’avant de la cure de Péronnes, la SLHE a lancé un marché public restreint. "Cinq sociétés locales ont été contactées et le chantier a été remporté par l’ASBLAID L’Escale de Warchin", indique Julien Bauwens. AID sont les initiales d’Actions Intégrées de Développement, une entreprise de réinsertion qui possède aussi une antenne à Mouscron. Cette collaboration a été fructueuse et la réalisation est remarquable. Du bel "ouvrach"!

Spécialisée dans les aménagements et les entretiens des parcs et jardins, les travaux en peinture et le parachèvement, cette association propose dans ces différents domaines des cours théoriques et pratiques, des formations, des stages, etc. En moyenne, cette ASBL accueille une cinquantaine de stagiaires âgés de plus de 18 ans, tous demandeur(euse)s d’emploi.

AID: 069/ 56.27.61.