Les jobistes de la Commune d'Antoing, prêts à l’emploi !

Dans la cour du Service des travaux d’Antoing, les futurs jobistes ayant sollicité un emploi durant la période estivale ont été accueillis par les responsables de la Commune et des ouvriers communaux. Tour à tour, le bourgmestre Bernard Bauwens, l’échevin des Travaux Thierry Desmet et Dany Deroulet, le chef du service technique, se sont adressés aux "students" afin de bien leur préciser les missions qu’ils devront remplir d’ici quelques semaines. Cette année, 25 jobistes, dont la moitié de jeunes filles, ont été engagés par la Ville (27 en 2021). À ce chiffre, faut-il encore ajouter les étudiants qui travailleront durant l’opération "Été solidaire" menée par l’ASBL Graine et quelques autres étudiants qui seront employés au sein du CPAS. En juillet et en août, la Ville propose depuis plus d’une quinzaine d’années un travail aux étudiants, filles et garçons. Auprès du service technique de la commune, à raison d’une ou deux semaines selon leur choix, ces "jobistes" se mettent au service de la collectivité. Répartis dans les six localités de l’entité, tous seront affectés aux espaces verts. Au maximum, ceux-ci seront affectés dans leurs villages respectifs, afin qu’ils puissent venir à pied directement sur leur lieu de travail. Les ouvriers communaux assureront leur encadrement.