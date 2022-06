Pour le public, ce sera l’occasion de célébrer l’aboutissement d’une saison de créations, de passions, de rencontres et d’amusement. À cette occasion, vous pourrez rencontrer les animateurs, les participants et même d’anciens qui vous feront découvrir toutes les activités qu’ils proposent ainsi que leurs réalisations qui sont exposées partout dans le foyer.

Quelques représentations seront également au programme afin d’animer l’après-midi et de faire découvrir aux visiteurs le travail des ateliers de théâtre, country et breakdance.

Au programme: à 15h30, théâtre enfants. À 16h, danse country. À 17h30, théâtre adultes et à 18h, breakdance. L’entrée est libre.

Le retour de la «Papote»

En août 2019, vous étiez plus de 500 spectateurs à assister à la course de radeaux sur le Petit Large de Péronnes, lors de "La Papote de village" et "La Fête de l’eau". La question se posait donc: comment ne pas remettre ça?

Eh bien, le rendez-vous est fixé le samedi 2 juillet, de 14h30 à 22h, avec une nouvelle formule créée avec les partenaires du Contrat de rivière Escaut-Lys et de la Maison de jeunes d’Antoing. L’événement, dont l’entrée est gratuite, se déroulera autour du Petit large de Péronnes.

Au programme, d’abord une course de radeaux. Participation à la course 10 €/radeau, inscription obligatoire avant le dimanche 19 juin via le site du FSC (069446800, info@foyerculturelantoing.be).

Durant cette journée, vous pourrez découvrir le village de l’eau mais aussi des animations, concerts, spectacle. Sur place, bar et "food trucks". Des illuminations sur le Petit Large rythmeront l’après-midi et la soirée.