Un festival pour mettre à l’honneur les brasseries de Wallonie picarde

24 brasseries pour 173 bières

D’où la volonté de l’ASBL Jardins Bios du Hainaut d’organiser, à Antoing, en ce week-end du 4 et 5 juin le Wapi Beer Festival (voir ci-contre). "En marge de cet événement, nous trouvions intéressant d’identifier et de cartographier les brasseries et les bières de Wallonie picarde (NDLR: on notera que la rédaction de l’Avenir-Le Courrier avait déjà réalisé une carte des brasseries, régulièrement mise à jour), ajoute Samuel Vincent. Pour dresser cet état des lieux, nous sommes partis de la définition d’une brasserie comme étant un lieu disposant de tout le matériel pour brasser, sous l’égide d’un maître brasseur et qui dispose de sa propre marque et de ses recettes personnelles. Nous n’avons ainsi pas repris ce que l’on peut appeler des bières “étiquettes” ou les bières brassées par des associations, des collectifs, des passionnés… même si ces produits restent intéressants et permettent d’enrichir le secteur."

Sur base de ces critères, 24 brasseries ont été épinglées: douze qui brassent moins de 1000 hectolitres par an, six de plus de 1000 hectolitres par an, et 6 de plus de 10000 hectolitres par an. "Si on regroupe la production de toutes ces brasseries, on atteint près de 250000 hectolitres de bières brassés sur le territoire de la Wallonie picarde, avec quelque 173 bières recensées. À côté de cela, il ne faut pas oublier que le secteur est aussi pourvoyeur d’emplois directs (environ 200) et indirects, avec un impact certain sur l’économie de la région."

Des jours à venir difficiles pour le secteur

Après deux années relativement moroses, le secteur brassicole semble reprendre un peu des couleurs. Mais même s’il peut s’appuyer sur les bonnes performances à l’exportation et l’engouement des consommateurs pour les bières de qualité, le contexte économique incite les brasseurs à rester sur leurs gardes…

"Les prix des matières premières s’envolent et les coûts de production explosent, alerte Laurent Agache de la Brasserie de Cazeau. Les céréales (malt et orge) ont augmenté de 40%. Les factures énergétiques ont triplé… Pour le moment, la plupart des brasseurs font le gros dos et ne répercutent pas encore ces surcoûts sur les prix des produits.Mais à un moment donné, on pourrait être obligés à devoir augmenter nos prix… Est-ce que les clients et les amateurs nous suivront encore à ce prix? Ça ne va pas être une période facile… et cela risque d’amener à des fermetures de brasserie."