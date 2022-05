À l’exercice propre du service ordinaire, on enregistre un boni de 679000 €. Le résultat global affiche un excédent confortable de 1380146 €. À l’extraordinaire (investissements et travaux), le boni est de 11,6 millions.

"Ce sont des chiffres stables par rapport à l’an dernier. On n’est pas riche mais on gère bien! Le ratio étant supérieur à 1, on pourra à nouveau emprunter", a indiqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

Deux fois plus de personnel administratif en 20 ans!

"Difficile de critiquer, lançait Samuel Vincent (UCA). La gestion est relativement saine et les avoirs sont importants. Mais, malgré les nombreux projets privés et publics, on n’augmente pas notre population qui est sous les 8000 habitants", ajoutait le conseiller qui soulignait deux bémols.

"D’abord, tous les projets sur la table aujourd’hui sont des projets datant de 15 à 20 ans. À ce jour, rien de neuf! Ensuite, en 20 ans on a doublé le personnel administratif et on a à présent un cabinet du bourgmestre. Maintenant, on parle d’un conseiller en communication! Il faut redescendre les pieds sur terre. On n’a pas les moyens financiers. Un conseiller en communication, c’est hors propos. On ne joue pas la carte de la prudence", conclut M. Vincent qui s’est abstenu.

Transparence des profils

M. Vivier (GO), qui approuve le compte, signale, "Depuis des années, la location de la maison des jeunes (22600 €) coûte cher. Idem pour le cadastre des ateliers Pollet Cornu (11000 €). Les frais pour les transports scolaires et de piscine de nos écoles sont toujours impressionnants. Le terrain de St-Druon reste le reflet d’un flou artistique. Pour l’Office du tourisme, le Foyer culturel, les clubs sportifs, les ASBL et clubs, on vous félicite, la commune respecte ses engagements!

Pour le personnel, les dépenses et les index sont suivis. Nous demandons plus de nominations et une transparence dans la mise en place des profils de fonction et des jurys! Avec notre santé financière, il y a moyen d’investir plus et mieux pour le bien-être de nos citoyens.".

Encore pour 90 ans!

"On a du mal à trouver une maison à louer ou à acheter à Antoing. Tout est loué ou vendu! Cinquante appartements vont être construits. J’espère dépasser les 8000 habitants avant la fin de la législature , a rétorqué le mayeur On a aussi pris contact avec l’AIS de Péruwelz pour la location d’appartements à la Grand-rue. On a aussi des terrains à bâtir pour la Société de logement.

Heureusement que nous avons des finances saines. Et les carrières, ceux qui nous suivront en profiteront encore 90 ans".