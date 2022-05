Un candidat Top chef à Your Nature

Sur sa page Facebook, l’eco-resort Your Nature annonce l’engagement à la tête de la Maison Restaurant de son site de loisirs d’un candidat de l’émission Top Chef. Il s’agit de Logan Depuydt, un jeune talent belge de la cuisine, qui avait participé à la 13e édition du concours, actuellement diffusée. Ayant été éliminé de l’épreuve il y a quelques semaines, le chef coq était à présent libre sur le marché du travail. Dans le cadre bucolique de Your Nature, la « Maison restaurant » devrait proposer une cuisine à la fois familiale, authentique et généreuse, annonce le site FB. L’inauguration du complexe est prévue pour juin prochain, le site devant être entièrement opérationnel en septembre. Fr. Gh.