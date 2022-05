Un poste de complaisance?

S’adressant au collège, Luc Denayer (GO) a abordé le sujet. "C’est quoi ça!?", lançait le conseiller qui a rappelé que pour ce CDI, une rémunération de base de 3392 € bruts était prévue. "Quelles sont l’urgence et la motivation de cet appel à candidature? Le collège nous avait informés d’un appel à candidature pour l’Office du tourisme, la personne désignée étant trilingue. Ici, rien n’a transpiré! Cet appel, c’est comme si on sortait un lapin du chapeau. Au Tourisme, une personne officie déjà dans cette tâche de communication. Au sein de votre administration des agents travaillent dans ce domaine, le service graphisme, le personnel chargé de la rédaction du bulletin communal et le chef de cabinet du bourgmestre, très actifs en ce domaine.

Ces agents ont-ils été invités en interne dans le cadre de cette création d’un nouveau poste. Cela nous paraît élémentaire. Ne pouvait-on pas dégager des heures pour certains de ces agents. Toutes les missions reprises dans cet appel sont déjà rencontrées par vos agents. Ne craignez-vous pas une désillusion de vos agents? Vous recherchez un profil universitaire mais n’exigez aucune connaissance linguistique autre que le français! Nous sommes à la veille de l’ouverture d’un centre touristique privé, ce qui impliquera des échanges en au moins trois langues. Que se passera-t-il en termes d’éthique et de déontologie si une tierce personne, proche du pouvoir politique et ou administratif, postulait? Le mieux serait de retirer cette offre de poste" concluait M. Denayer.

Un besoin criant, selon le bourgmestre

"Votre question est hallucinante! Je suis abasourdi. Habituellement, vous nous reprochez un manque de communication. Ici, c’est un appel à candidature. On se demande le pourquoi de votre intervention. Cela fait des mois que nous voulons améliorer la communication. C’est parce que nous avons un manque de visibilité que nous créons ce poste. C’est pour répondre à un besoin criant. Le profil recherché a été diffusé sur Job.com et le site des Villes et Communes" est intervenu le bourgmestre Bernard Bauwens (PS).

Le DG remis à sa place par le président du CPAS!

Évoquant un manque de moyens humains au sein de l’administration et précisant qu’en cas d’engagement interne cette personne devrait être remplacée, le directeur général Pascal Detournay a répondu du tac au tac aux arguments de Luc Denayer jusqu’à ce que le président du CPAS Claudy Billouez (PS) rebatte les cartes très sèchement

"Là, je vais couper court. Je n’aime le ton du DG. Je vous dis:" stop!" Nous sommes dix-neuf élus et un conseiller pose une question qui interpelle puisque vous l’avez décidé le 29 avril au collège. Comparaison n’est pas raison. On n’a pas dit que notre personnel se tourne les pouces mais il est le double de Brunehaut. On a deux personnes qui ont le profil recherché. Ici, on va trop loin. M. le bourgmestre, tout grand sportif rate un jour un penalty. Faites en sorte de ne pas le rater"

Et le président de la SLHE enchaîne

"Je partage ce qui a déjà été dit. Au sein de notre personnel, la nomination n’arrive pas. Il n’y a pas de chèques-repas ou de consommation. Ce montant-là, consacrez-le à autre chose. Avec ce barème A1, on pourrait engager deux cantonniers. Et à Antoing, il n’y a pas de problème de communication. Ça mérite une réflexion plus profonde", renchérit Julien Bauwens (PS), président de la société de logement.

Autant dire qu’on n’est pas vraiment habitué à ce genre d’incident à Antoing. L’avenir dira s’il s’agit d’un simple accroc de parcours ou si l’affaire est révélatrice d’une réelle exaspération. À suivre…