Un gros chantier à la rue Wattecant

En avril 2021, la SA TRBA procéda à des travaux de déblaiement du haut de l’enceinte. Une autre entreprise intervint pour la réfection du mur d’enceinte miné par des infiltrations et subissant la pression des terres du château. Le chantier de réfection de la rue Wattecant fut ainsi retardé d’une année.

Cent dix jours….

Le projet comprend le remplacement de l’égouttage et le raccordement des particuliers ainsi que des travaux de démolition et de déblais, la pose de sous-fondations et de fondations, la pose de revêtements en pavés de pierre naturelle et la pose d’un revêtement en béton coloré dans la masse, dénudé.

Ce chantier, qui vient de débuter, est prévu en deux phases. D’abord, 10 jours ouvrables pour la réalisation des sondages et des repérages, puis 100 jours ouvrables pour l’exécution des travaux de voirie et d’égouttage. Bref, on en a au moins pour quatre mois.

Sinueuse, la rue Wattecant deviendra une zone de rencontre, un espace partagé à l’issue des travaux. À cet effet, les trottoirs seront supprimés. Afin de coller au mieux avec les moellons du château, un revêtement en pierre naturelle sera probablement utilisé. Pour le confort des cyclistes, une bande de béton (1 m) sera insérée dans la partie située à droite de la voirie, en direction de la place du Préau. Ce choix permettra d’éviter la destruction du béton si une intervention devait être effectuée au niveau des avaloirs situés du côté opposé. De manière alternative, selon la configuration des lieux, une bande de stationnement sera maintenue le long des habitations. Aux extrémités, un effet de porte(s) sera mis en place afin de réduire l’ardeur de certains usagers.