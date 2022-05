Antoing : l'hélico est gênant mais tout est légal

Lors du questions-réponses du récent conseil communal, Samuel Vincent a interpellé le collège sur la présence d’un hélicoptère au-dessus de la capitale du Pays blanc. "[…] Il effectue plusieurs rotations dans le périmètre compris entre le centre administratif et la Verte Herbe et, régulièrement, il vole en stationnaire au-dessus du site de Saint-Druon. Visiblement, il ne s’y pose pas […]. Plusieurs riverains se plaignent du fait que cet engin vole à très basse altitude, ce qui engendre beaucoup de bruit. Pouvez-vous nous préciser la législation à ce propos et des moyens d’action de l’administration communale pour empêcher de telles nuisances? J’ai envoyé une vidéo au bourgmestre et je vais vous envoyer la liste des entreprises qui prévoient un vol au-dessus de la ville d’Antoing, c’est notamment prévu pour un vol Tournai-Antoing", a expliqué le conseiller UCA.