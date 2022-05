Les finances au conseil de jeudi

Le conseil communal se réunira ce jeudi 19 mai à 18h30 au centre administratif d’Antoing. Après l’approbation par la tutelle du règlement taxe sur les carrières et sablières, examen du compte 2021 du CPAS, puis du compte 2021 de la Commune. Les élus examineront ensuite une modification budgétaire des exercices 2022, ordinaire et extraordinaire. Toujours en matière de finances, ajustements par modification budgétaire des contributions financières 2022 à la zone de police. Concernant la zone de secours de Wapi, recours contre l’arrêté ministériel fixant les dotations 2018, puis examen de l’arrêté ministériel annulant celui du gouverneur de la Province de Hainaut fixant ces dotations. En matière de patrimoine communal, vente d’un appartement à la rue Édouard Sourdeau à Antoing et convention d’emphytéose pour un terrain situé rue de la Baille d’Orée à Antoing. Fr. Gh.