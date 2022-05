Antoing: pour la Fête des courges en septembre, c’est planté

À la mi-avril, et comme chaque année, les graines de courges ont été placées en semis dans les serres Duroisin à Lesdain avec qui collabore l’association.

Samedi, les membres de l’ASBL les Jardins bios du Hainaut, organisateurs de l’événement, sont passés à la phase 2 de la préparation des activités. Sur un terrain d’un demi-hectare, le long du chemin de Saint-Druon, l’équipe a mis en terre précisément 1764 plants de cucurbitacées d’une multitude de variétés. Outre les membres de l’ASBL, on relevait la participation d’une personne effectuant sur le terrain des travaux d’intérêt général, d’un couple de Colombiens et d’un Afghan du Centre de réfugiés de la Croix-rouge de Tournai. En fin d’après-midi, il y avait aussi au nombre des planteurs des personnes handicapées, issues de l’association la Cadole.

Pourvu qu’il pleuve…

"Plus de 300 variétés de courges sont mises en terre. Depuis trois à quatre ans, le terrain est sec… très sec. On doit arroser lors de la mise en terre. C’est une des conséquences du dérèglement climatique. On espère qu’il va pleuvoir dans les jours qui viennent. Sinon… Sur une distance de 800 mètres, sept bandes de bâches ont été placées au sol afin que nous puissions planter. Et sur 500 mètres, des clôtures anti-lapins ont dû être placées afin de protéger les plants", explique Samuel Vincent, responsable de l’organisation.

Rendez-vous donc à l’issue des vacances pour l’édition 2022 de la Fête des courges d’Antoing.