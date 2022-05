Rendez-vous de 10 à 18h, sur la place Bara. Une vingtaine d’artisans, de fleuristes et de spécialistes en plantes ornementales seront présents. Par ailleurs, l’ancienne salle des mariages de l’hôtel de ville accueillera, d’une part, une exposition nature inédite de peintures sur plaques émaillées d’Edmond Dubrunfaut, et, d’autre part, les compositions réalisées par les neuf participants au concours d’art floral. L’entrée est gratuite. La remise des prix de ce concours, intitulé "Fleurs et musique", se tiendra à 10h30 sur le perron du bâtiment, gracieusement décoré par l’IPES Tournai.

Au programme

De 10 à 17h, balade libre dans les espaces verts de la ville, et deux circuits (2,5 km) sont proposés.

Pour les plus courageux, visite du donjon (280 marches)! La tour et l’échauguette seront accessibles (1 €) de 10 à 17h.

Pour les enfants, au départ de l’Office du tourisme, jeu de piste "Le mystère de la valise abandonnée": dix énigmes à résoudre de 10h à 17h.

Lancement à Antoing de l’application et du jeu "La chasse Totemus", circuit de 4,2 km en ville (+/– 1h45) pour enfants, ados et parents.

À partir de 10h et jusqu’à épuisement du stock, atelier de compositions florales avec des fleurs séchées, animé par Mélanie Gillis. Accès gratuit.

À 11h30, dans le parc du château, concert-apéritif par la Concorde de Péronnes.

Pour les enfants, de 14h30 à 16h30, salon de coiffure "Folie et Poésie" et grimage. Gratuit.