Un moment fort chargé en émotion pour ces pompiers attachés à l’esprit familial et de camaraderie de la caserne. Ils ont pu compter sur le soutien de la population émue et reconnaissante de leur action et de leur travail. Des citoyens n’ont pas hésité à sortir de chez eux pour saluer le cortège des pompiers, sirènes hurlantes, dans les rues d’Antoing avant que les véhicules ne prennent la direction de leur nouvelle installation.

Si certains pompiers rejoignent la nouvelle caserne de Blaton (où sont aussi réunies les anciennes casernes de Péruwelz, Basècles et Bernissart), d’autres intégreront les postes de secours de Tournai et de Leuze.

