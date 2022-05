Antoing : les pompiers s'en vont... mercredi

Ce mercredi 4 mai, ce sera le "baroud d’honneur" pour ceux qui ont défendu corps et âme le maintien d’un corps de sapeurs et d’ambulanciers dans la cité princière. Avant de rejoindre la nouvelle caserne de Blaton, les véhicules d’intervention effectueront un ultime parcours dans les rues de la cité du Roctier. Partant vers 9h30 de l’arsenal du chemin St-Druon, le charroi passera devant le Centre administratif, puis se glissera dans la rue de Condé, la rue Philippart, l’avenue du Stade, la place du Préau, remontera la Grand-rue, puis empruntera la rue du Curé et la place Bara… enfin direction la nouvelle caserne de Bernissart.

Ce corps de pompiers, qui vient de fêter ses 160 ans, va donc quitter son ultime arsenal, un bâtiment qui vient officiellement d’être vendu à la Société de logement du haut-Escaut.

La vene à l’unanimité

Le point est (re)venu jeudi soir devant les conseillers. "Suite à l’estimation du bien à 420000 € en novembre dernier par le Comité d’acquisition, et suite à l’offre d’achat à ce montant de la Société de logement du haut-Escaut, il vous est proposé de marquer votre accord sur cette vente, selon une procédure de gré à gré", a indiqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"On comprend la nécessité de la SLHE de quitter ses locaux et de pouvoir, ne serait-ce que pour le personnel, bénéficier de locaux qui répondent mieux à leurs besoins. Je voterai pour. Y a-t-il eu d’autres offres reçues?", a demandé Samuel Vincent (UCA).

"Il y a eu des offres pour louer mais nous souhaitions vendre. On a eu des visites. Cependant, pour l’achat, il n’y a eu que la Société de logement", a précisé le mayeur.

"C’est un bâtiment dont on se sépare. On se prive donc de recettes futures. Je rappelle l’importance de poursuivre des investissements dans les bâtiments, notamment dans le bas de la Grand-rue où il n’y a plus d’investissements depuis longtemps, à part le CPAS. Il faut être proactif", a insisté M. Vincent.

"Il faut acheter intelligemment", lui a rétorqué le bourgmestre.

"Notre groupe s’était opposé au principe de cette vente. On n’a pas été plus loin pour la recherche d’un candidat, pour un hall-relais, agricole ou artisanal. C’est dommage. Cependant, suite à la visite des locaux de la SLHE, ce sera un grand oui. Travailler dans de telles conditions, c’est inadmissible. C’est exigu. Pas possible pour les gens d’avoir de l’intimité avec le personnel administratif. La cuisine, c’est une catastrophe et la salle de réunion à l’étage n’est pas adaptée aux PMR", a commenté Luc Denayer (GO). Unanimité donc.