Antoing: loin d’être… Chicago

Priorité aux stups

Le commissaire Hooreman a présenté le bilan des actions de la zone de police du Tournaisis (Tournai, Rumes, Brunehaut, Antoing). Les chiffres portent essentiellement sur 2020 et 2021, "période frappée par le Covid 19, ce qui a sérieusement influencé le bilan", précise le divisionnaire.

En matière de personnel, alors que la norme KUL est de 242 équivalents temps plein, la zone en compte 230. "Fin d’année, on atteindra le nombre requis (mais) la pyramide des âges nous est défavorable" explique M. Hooreman.

Concernant les finances, mauvaises nouvelles: "Cette année, il y aura au moins deux sauts d’index, voire trois. Un surcoût de 700000 € est déjà prévu au budget", indique-t-il.

Jusqu’en 2025, les priorités du plan zonal seront d’abord les stupéfiants, véritable fléau dans la zone essentiellement à Tournai, puis l’insécurité routière. "Le nombre de dossiers stups est stable depuis 3 ans. À Antoing, six dossiers ont été ouverts en 2020 et un même nombre en 2021. On était à 84 en 2019! Ces trois dernières années, il y a eu 120 opérations qui ont débouché sur 187 mandats d’arrêt. Il y a à présent un référent dans chaque commissariat de proximité et la collaboration entre les divers services est très bonne", signale le divisionnaire.

Vous êtes filmés…

Pour les vols avec violence sur la voie publique, rien n’a été constaté en 2021 à Antoing. Même période, 35 vols qualifiés ont été opérés à Antoing, un chiffre en baisse. "Toujours à Antoing, les actes de criminalité sont en baisse, idem pour les actes de vandalisme en forte diminution. La mise en place de caméras de surveillance en rue n’est pas étrangère à cette baisse.

Concernant les infractions liées au Covid 19, 3000 PV judiciaires ont été dressés, dont 174 à Antoing.

Avant de remonter l’an dernier, le nombre d’accidents de la route a chuté en 2019 et 2020, suite au Covid. À Antoing, il y a eu 16 accidents l’an dernier. Pour 20%, ces accidents concernent des usagers faibles, cyclistes ou piétons. Le week-end dernier, lors d’un contrôle, un conducteur sur trois était positif à l’alcool!", indique le divisionnaire.

Enfin, depuis 2020, on constate une importante augmentation des escroqueries aux cartes bancaires, via internet! Vingt à Antoing en 2021.