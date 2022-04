C’est la reprise au Roc Saint-Pierre

Pétanque: – Championnat les dimanches 24 avril, 15 mai, 12 juin, 21 et 28 août, 25 septembre et 2 octobre. La mise est de 5 € et les inscriptions se font à partir de 13h45, jet du but à 14h30. La remise des prix du championnat se fera le samedi 29 octobre à midi. La journée "Roi et Reine" se déroulera le samedi 11 juin à partir de 10h.