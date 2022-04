Le rendez-vous est fixé au samedi 23 avril, à 19h30, dans le hall de l’Adeps à Péronnes pour un événement intitulé "Time Machine". L’album souvenir sera ouvert en direct. S’en échapperont des images d’époque mais aussi une sélection des plus beaux morceaux joués par l’harmonie depuis sa naissance.

La surprise des 150 ans, dans laquelle le public sera invité à participer, viendra ponctuer ce moment exceptionnel, nostalgique et festif. De fait, après deux années mises entre parenthèses, suite à la pandémie, les instrumentistes de l’harmonie et les cadets seront heureux de retrouver leur public.

Un an de préparation

À la Concorde, 150 ans, ça se fête en musique! C’est lors d’une réunion du comité, en octobre 2021, que Jean-Philippe Vivier, le président de l’ensemble, est arrivé à la fois festif et enthousiaste, avec un brouillon de toutes les idées qu’il avait en tête pour souffler dignement la 150ebougie. Très vite, l’enthousiasme est devenu contagieux et tous les membres du comité se sont pris au jeu. "Et si on pouvait à nouveau tout faire!". Le projet était lancé… une année complète de labeur allait suivre!

Le "Time Machine" ou "machine à remonter le temps", rassemblera tous les musiciens, du plus jeune au plus âgé, de l’apprenti au pro (école de musique, orchestre des cadets et harmonie). Au cours de la soirée, le grand livre de la Concorde s’ouvrira à différentes pages de son histoire. Marie-Christine Degraeve, professeur de déclamation au Conservatoire de Tournai, accompagnée de quelques élèves, évoquera moments clés, anecdotes, personnages majeurs dans l’histoire de l’harmonie.

Une ligne du temps

Sous la direction d’Isabelle Mouveaux, le spectacle débutera avec l’orchestre des cadets et les élèves de l’école de musique. "Clocks" de Martin, le morceau qui lancera cette grande soirée, parle de lui-même. Dès "Clocks", la machine à remonter le temps vous emmènera… L’harmonie prendra ensuite le relais sous la baguette de Benoît Chantry.

Le choix du programme du directeur musical a été inspiré par une ligne du temps, celle de la Concorde, de 1872 à nos jours. On y retrouvera les grandes tendances musicales jouées dans les fanfares, harmonies et orchestre depuis 150 ans!

PAF: 15 €, 12 € en prévente, gratuit pour les -12 ans. Réservations: 0474/720.064 ou info@harmonielaconcorde.be