Elargissement du Grand-large de Péronnes : où en est-on ?

"L’élargissement du Grand-Large n’est pas abandonné. Il y a trois phases dans le projet de Your Nature. Cela se fera pendant le développement du projet. Cependant, il faut mettre tous les partenaires (Ideta, Your Nature, SPW et l’Adeps) autour de la table pour trouver un accord. C’est une compensation nécessaire mais je veux un projet qui soit cohérent et ne pas faire des travaux pour… faire des travaux. L’objectif est d’avoir une compensation qui soit utile et bien pensée",a notamment déclaré le prince Édouard de Ligne, propriétaire des lieux.

Lors du conseil communal d’août dernier, le bourgmestre était même allé plus loin. Vu l’obligation de créer une zone de baignade au niveau du plan d’eau du Grand-large, Bernard Bauwens avait évoqué la possibilité de créer sur cette berge une plage artificielle de sable fin, un site surveillé par un maître-nageur. On sait aujourd’hui que ce type d’infrastructure est à oublier, le flux et reflux de l’eau lors des bassinées des proches écluses étant susceptibles d’emporter systématiquement le sable.

Une piscine communale?

Luc Denayer (GO) a lancé l’idée de construire une piscine communale. " On se rend bien compte qu’il s’agit d’un coût de construction très important et un coût d’investissement, en termes de personnel et d’entretien, qui est énorme. Je peux entendre que pour la Ville d’Antoing seule, ce n’est pas possible. Je pense qu’on pourrait être plus proactif et penser à un partenariat public-privé pour cette piscine communale, voire nouer des synergies avec des communes voisines. Suite au potentiel développement des activités de l’Eco-resort, le conseiller craint que Your Nature ne soit plus, un jour ou l’autre, en mesure de proposer des créneaux de fréquentation pour les écoliers d’Antoing."

Bernard Bauwens a rappelé les difficultés de créer une piscine en prenant pour exemple d’autres communes de Wapi, avançant comme argument le prix très élevé d’un tel projet. Jean-Bernard Vivier (GO) a suggéré que l’argent que la Ville perçoit des carrières puisse servir à ce projet dont le coût doit être estimé.