L'agence A-M-O lance un premier festival à Péronnes

"J’ai pensé venir ouvrir une autre agence à Antoing, car il y a peu d’activités dans la région",explique Anaïs Sousa. Cette dernière, responsable de la société A-M-O, travaille dans le milieu de l’événementiel depuis de nombreuses années. S’adressant à un très large public, des plus petits aux plus grands, A-M-O possède dans son carnet d’adresses un vaste panel d’artistes évoluant dans tous les domaines (artistiques, culturels, musicaux, spectacles, animations…).

Cette agence propose au grand public diverses prestataires de même que des services professionnels. Sont ainsi mis à votre disposition des prestataires tels que des photographes et vidéastes pour vos mariages, une maquilleuse professionnelle, des sculpteurs de ballons, des spécialistes dans le grimage des enfants mais aussi pour l’organisation de communions, défilés de mode, fêtes,…

Les activités d’A-M-O s’orientent également vers des artisans et décorateurs-créateurs de designs artistiques, de meubles et évents. L’agence s’occupe aussi de la gestion et du marketing publicitaire, de la création de films pour les entreprises et de booking pour les artistes ainsi que le placement d’artistes, tant en Belgique qu’en France.

Un festival à «L’Olivier»

L’A-M-O organise prochainement un premier événement grand public dans le Pays Blanc. Sur le podium installé dans les jardins du café "L’Olivier", place de Péronnes, l’agence proposera le "Festival the enchanted tours of the artists". Ce festival à la fois culturel, musical et artistique se déroulera le samedi 14 mai, de 14h à minuit.

À l’extérieur du bâtiment, deux "Food Trucks" locaux, les Frites de V’zon et le Phare du Large, proposeront de la restauration.

Nous aurons l’occasion de revenir sur le programme complet de ce premier rendez-vous antoinien signé A-M-O.

PAF: 33 € en prévente (2 boissons et un plat de pâtes), 45 € sur place (3 boissons et frites).

069600029 – www.a-m-o.be