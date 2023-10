Tournai : incendie rapidement maîtrisé aux urgences du CHWapi

Ce dimanche matin, vers 6h20, le service des urgences du CHWapi a été agité : une personne a mis le feu à un évier et une poubelle d’un des boxes des urgences. "L’alarme s’est directement enclenchée et le personnel a rapidement réagit. Il a maîtrisé l’incendie et évacué les boxes voisins", raconte le capitaine des pompiers, Grégory Petit, qui est intervenu avec son équipe au CHWapi. Lorsqu’ils sont arrivés, le feu était déjà éteint. Les pompiers ont ventilé les lieux et ont procédé à la mesure du taux de CO2 afin de permettre à l’hôpital de permettre la réintégration les locaux touchés. "Il n’y a pas de gros dégâts. Seule la salle d’eau où s’est déclenché l’incendie a été touchée", ajoute le capitaine des pompiers.