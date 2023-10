Ronald Loof (Mouscron): un engagement pour prôner la paix

Ce jour-là, Ronald Loof devenait le deuxième Mouscronnois à recevoir cette prestigieuse distinction, plusieurs décennies après le professeur d’anglais Michel Legros (dit Mike).

Il n’en tire aucune vanité, lui qui n’a "jamais été à la chasse aux médailles". Tout juste du bonheur s’affiche-t-il sur son visage quand il explique, en ouvrant l’écrin: "On ne demande pas cette médaille. Pour la recevoir, il faut être"proposé"par un officier du Commonwealth. C’est encore la Reine Elizabeth II qui, tout juste avant sa mort, a validé la demande me concernant. Il a fallu attendre la période de transition avec Charles III avant que l’ambassade du Royaume-Uni en Belgique ne m’appelle pour signifier que la médaille était prête."

Membre associé de la Royal British Legion

Comment en est-il arrivé à œuvrer pour la mémoire des Britanniques qui se sont battus sur notre sol ? Chez le Mouscronnois de naissance, nourri des évocations de guerres de ses grands-parents, c’est un fait divers qui a été l’élément déclencheur de l’engagement.

"À la fin de mon service militaire, nous nous sommes retrouvés, avec un collègue, perdus dans le brouillard dans la région de Nieuport, et nous avons terminé notre route dans un cimetière britannique, où nous avons détérioré deux stèles. Les soldats enterrés là étaient des"gamins"de 17 et 21 ans. Moi, j’en avais 20 à l’époque. Cela m’a fait un vrai choc ! Je me suis renseigné et j’ai appris que plus de 888 000 militaires de l’Empire britannique avaient péri en 14-18. J’ai réalisé qu’on avait eu beaucoup de chance, en Europe, d’avoir les Britanniques à nos côtés durant les deux conflits mondiaux."

De rencontres en discussions, le jeune homme féru de culture anglo-saxonne devient "membre associé" de la Royal British Legion en 1973 à Ypres.

"Né en 1945, je n’avais bien sûr pas fait la guerre, mais la Legion acceptait les gens convaincus par les actions des Britanniques durant celle-ci. Cet engagement m’a conduit à faire du recrutement pour la Legion dans toute la Wallonie, à être porte-drapeaux dans différentes cérémonies mais aussi à avoir une action"sociale", en aidant les soldats britanniques restés en Belgique qui se retrouvaient en difficulté financière."

Commémorer en terre hurlue

En 1978, dans sa ville, le policier de profession fonde le Risquons-Tout Memorial committee avec Gilbert Losfeld (NDLR: habitant le quartier, ce dernier avait 16 ans au moment de la bataille dans laquelle 20 soldats britanniques, 12 allemands et 5 civils ont perdu la vie). Le mémorial de la rue du Purgatoire naîtra dans la foulée, avec sa plaque, puis ses panneaux explicatifs et son Bren Gun Carrier (chenillette d’infanterie anglaise).

Dans les années 1990, il reprend en outre le secrétariat de l’Entente patriotique de Mouscron. "À sa création, dans les années 50, celle-ci comprenait une trentaine d’associations belges et françaises. A ujourd’hui, le temps faisant, il reste un volontaire de guerre de 98 ans et une Résistante de 99 ans. Il n’y a plus de groupements, mais on garde les différents drapeaux lors des cérémonies ", souligne-t-il.

Le 1er janvier, Ronald Loof passera le relais du secrétariat à Christophe Yzerbyt. Il continuera toutefois à intervenir dans les classes de primaire hurlues car "l’ignorant du passé est un ahuri du présent et un déboussolé de l’avenir" (citation du commandant belge Blondeel). "Mon objectif est de prôner la paix , toujours, souligne-t-il. J’attire l’attention des enfants sur le fait qu’au-delà des nombreux morts, une guerre fait souffrir beaucoup de personnes, tout le reste de leur vie."

www.lavenir.net

Scannez le code pour découvrir notre dossier