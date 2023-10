La jeune Tournaisienne Madeleine Salmon primée en Suisse

Madeleine est la fille des auteurs tournaisiens François Salmon et Violaine Lison. La maman de Madeleine avait remporté ce prix à trois reprises à 17, 18 et 20 ans. Elle est actuellement en lice pour le prix triennal de poésie en langue française avec "Ce soir on dort dans les arbres" (éditions Esperluète), livre touchant, fruit de tendres moments vécus avec sa grand-mère autour de ses 100 ans.

Madeleine Salmon est aussi la petite-fille de Françoise Lison-Leroy, collaboratrice culturelle pour notre journal. L’auteure de Blandain avait publié l’année passée le livre "Madeleine", ouvrage plein de tendresse dans lequel elle écrivait à sa petite-fille.