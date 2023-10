L’affaissement a causé la rupture des canalisations d’eau et de gaz.

C’est un voisin qui a alerté les autorités. Les services des pompiers, de la police, d’Ores et de la SWDE sont intervenus sur les lieux de l’incident. Les causes ne sont pas encore déterminées. Il n’y a heureusement eu aucun blessé. "La rue est bloquée à partir du croisement avec la rue d’Havinnes et du croisement avec la rue verte vallée", a communiqué le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois.