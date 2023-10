Une lettre interpellante sur la tombe d’un curé suspecté d’abus sexuels au cimetière du Sud à Tournai

Son auteur - ou autrice - a pris soin de la placer dans une protection en plastique et ce sur une tombe dans laquelle est enterré un curé décédé il y a près d’une dizaine d’années. Un homme qui a été actif dans le secteur de l’enseignement dans notre région ainsi que dans plusieurs paroisses de Wapi.

Un courrier manifestement récent

Plusieurs éléments semblent indiquer que cette lettre a été récemment déposée. Son bon état de conservation en est un, bien évidemment. Mais aussi le fait que cette missive a été vue - et lue - par des personnes qui fréquentent très régulièrement le cimetière du Sud et qui ne l’avaient jamais repérée auparavant alors qu’elle a été placée bien en vue.

Comme l’indique le logo repris dans le coin inférieur gauche de la lettre, l’auteur - ou l’autrice - a utilisé un support papier de marque niceday, laquelle existe toujours bien qu’elle ait été reprise par la société Viking en 2021. Il s’agit également du nom de la boutique en ligne sur laquelle l’on peut se procurer ce type de fourniture.

Une rancœur refoulée durant des années

On peut raisonnablement penser que ce sont de nouvelles révélations d’abus sexuels au sein de l’église - commises généralement il y a plusieurs dizaines d’années - qui ont suscité l’écriture de cette lettre pour le moins explicite.

Une libération de parole à laquelle le livre de Jean-Marc Turine, "Révérends Pères", paru en mars 2022 aux éditions Esperluète, a également contribué.

Dans cet ouvrage, l’auteur dénonce, 60 ans après les faits, des abus dont lui et certains de ses camarades furent victimes de la part de membres du clergé. Parmi lesquels un homme - décédé un peu avant la crise du Covid - qui fut également très actif dans notre région dans le secteur de l’enseignement.

Une affaire prescrite pour la Justice

Mais revenons-en à cet abbé enterré au cimetière du Sud et envers lequel l’auteur - ou l’autrice - de la lettre entretient manifestement une rancœur tenace.

Si nous ne dévoilons pas ouvertement son identité, ce n’est certainement pas parce que nous aurions subi quelque pression que ce soit ou pour tout autre motif, mais simplement parce que cette affaire est en réalité prescrite.

Plusieurs plaintes ont pourtant bel et bien été déposées contre cet homme il y a une dizaine d’années, comme cela nous a été confirmé par le parquet de Tournai.

Et cela, peu de temps avant la mort de l’intéressé. Mais ce n’est pas seulement ce décès, comme on pourrait le penser, qui a provoqué l’extinction de l’action publique.

"Les plaintes ont été déposées après un trop long délai. La prescription est ce que l’on appelle le droit à l’oubli, nous précise Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi au parquet de Mons/Tournai. La loi fixe, en fonction du type d’infraction, un délai au-delà duquel la personne ne peut plus être poursuivie (6 mois pour une contravention, 5 ans pour un délit avec possibilité d’interruption de la prescription et de départ d’un nouveau délai de même longueur le cas échéant si un acte interruptif est posé ou avec possibilité de suspension du délai). En matière de mœurs, ce délai commence à courir à compter de la majorité de la victime. Les délais, dans ce domaine, ont régulièrement été allongés et modifiés. (voir article 21 et suivants du Code d’Instruction criminelle)

Quant au décès du suspect, il s’agit également d’une cause d’extinction de l’action publique. On ne peut condamner une personne décédée (voir article 20 du Code d’Instruction criminelle)."

Une affaire prescrite, certes, mais qui reste manifestement bien ancrée dans la mémoire de ceux - et/ou celles - qui l’ont vécue.

Maintenant, inutile de jeter l’opprobre sur l’ensemble des membres du clergé car, comme le chantait si bien Brassens, tous ne sont évidemment pas à mettre dans le même sac…