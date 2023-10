Wallonie picarde : pourquoi autant de haricots à glaner cette année ?

Éviter un gaspillage en même temps qu’un crève-cœur: à Pottes, la famille Debonnet y a eu recours fin septembre et début octobre. D’autres agriculteurs ont suivi le même chemin ces derniers jours, à Rumes et Templeuve. À chaque fois, c’est la raison de la surproduction qui est évoquée. À chaque fois, l’initiative du fermier fait le bonheur de nombreuses personnes qui passent à la cueillette et repartent parfois avec une dizaine de kilos.

"En 2023, le rendement de la culture de haricots est exceptionnel. Beaucoup de parcelles ont dépassé une moyenne de 20 tonnes par hectare, frôlant même parfois avec la barre des 25 tonnes", avoue Amaury Deguffroy., agronome au CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut). "Les haricots ont eu des conditions optimales pour se développer cette année. À la floraison, ils n’ont pas eu de coup de chaud et ont pu croître avec de l’eau en suffisance."

L’industrie reste le maître du jeu

Tous les astres étaient alignés pour donner une récolte sans précédent cette année.

De production exceptionnelle à surproduction, il n’y a qu’un pas que les agriculteurs franchissent. La raison est simple. En agro-agriculture, c’est l’industrie qui est le maître du jeu, l’industrie qui fixe ses règles. "Les contrats sont établis au printemps, au début de la saison. L’industriel fixe le prix et le tonnage maximal. Il peut aussi mettre une clause pour le surplus ", reprend Amaury Deguffroy. "Les usines établissent un contrat d’exclusivité avec le cultivateur. La production doit lui être acheminée à hauteur de la quantité inscrite dans le contrat. Il n’y a pas d’autre opportunité de vente pour l’agriculteur, qui ne peut pas se tourner vers un autre client, même en circuit court. "

Dès lors, il reste un dilemme rapidement résolu : labourer et perdre le reste de la récolte ou " offrir " les haricots restants aux cueilleurs volontaires. Ceux qui choisissent la seconde option ne font que des heureux. "Le haricot doit être travaillé dans les heures qui suivent sa cueillette. Il est plus capricieux qu’une pomme de terre. Cette année, toutes les usines avaient assez de stock." Dès lors, impossible de conserver la récolte pour transformer les haricots plus tard.

Pas grave, le glanage a fait beaucoup d’heureux !