Il est précisément éclairé par les spots de La Piscine de Roubaix honorant l’artiste peintre méconnu disparu en 2012.

Le genèse de ce rendez-vous artistique : La Piscine possédait depuis nombre d’années une nature morte de M. Ardini et ses conservateurs n’osaient rêver de pouvoir l’intégrer dans une large rétrospective.

Le conservateur Bruno Gaudichon entouré de la famille Arditi: les filles de Georges, Danièle, Catherine et Rachel, ainsi que le fils de Pierre Arditi. Ce dernier se reposant après son souci de santé. ©ÉdA

La famille s’est pourtant montrée ouverte, Pierre Arditi ayant lui-même effectué un crochet, voici plusieurs mois, sur le site, à l’occasion d’une représentation dans la région.

Une partie de l’exposition aborde les portraits de famille. ©ÉdA

Les œuvres de cet artiste gréco-espagnol sont peu connues et l’exposition permise grâce à des prêts de la famille Arditi et de particuliers semble incontournable, d’autant qu’elle est associée à une autre grande rétrospective au sein de La Piscine, celle de Chagall sous son regard politique (140 oeuvres et une dizaine de vitrines exposées en 8 salles!).

Le conservateur Bruno Gaudichon face à la famille Arditi: les filles de Georges, Danièle, Catherine et Rachel, ainsi que le fils de Pierre Arditi. ©ÉdA

L’Oiseleur peint en 1946 issu d’une collection particulière. ©ÉdA

Au travers des toiles, on découvre l’engagement également politique de Georges Arditi. On observe la résistance de cet homme refusant de porter l’étoile juive.

La guerre le marquera dans ses tableaux au travers de plafonds nuageux bas, d’arbres en hivernage ou encore d’yeux qui symbolisent des personnes traquées...

On apprécie aussi des tableaux de famille ou encore des travaux et concrétisations d’œuvres pour le théâtre et en guise d’illustrations de recueils.

L’exposition est à voir jusqu’au 7 janvier 2024. www.roubaix-lapiscine.com