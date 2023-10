Subsides octroyés aux festivals : pour LaSemo, "le contrat programme est particulièrement injuste"

"LaSemo bénéficie d’un contrat programme (financement structurel via le ministère de la culture sollicité par les gens d’ere) de 25 000€ qui a été octroyé en 2018 pour une période de 5 ans (prolongé d’un an comme tous les autres opérateurs bénéficiant d’un contrat programme). Ce montant même indexé depuis, est très éloigné des plusieurs centaines de milliers d’euros cités dans l’article", rectifie Samuel Chappel. Les propos de la députée " sous-entendent que la Ministre de la Culture a un lien avec ce soutien. Or, ce contrat programme a été octroyé par Alda Gréoli qui a suivi l’avis de la commission des musiques à la lettre. Le contrat programme de LaSemo est dans les faits un des contrats programmes les plus bas pour les festivals, alors que LaSemo est un des principaux festivals en FWB en termes de public accueilli. Comme le journaliste le précise dans son article, il est inexact de parler de la même affluence alors que LaSemo accueille près du double de festivaliers que le festival tournaisien (NDLR : 25 000 pour Ere, mais 40 000 pour le So W’Happy, rappelons-le). Le budget du festival en 2024 dépassera les 3 millions d’euros: le contrat programme du festival est inférieur à 1% de ses dépenses.

Nous considérons que le contrat programme de LaSemo, octroyé en 2018, est particulièrement injuste au vu du projet culturel unique du festival. Pour trois scènes musicales dont deux dédiées aux artistes "découverte", mais également des dizaines de spectacles d’art de rue, de conte, de cabaret, du cinéma et tant d’autres. Cela occasionne des surcoûts importants au festival que la subvention de la FWB – culture est loin de couvrir. Nous avons d’ailleurs rentré un dossier sollicitant un contrat programme revalorisé pour un montant d’un peu plus de 400 000€, montant qui nous semble indispensable pour financer le projet culturel interdisciplinaire spécifique du festival et sommes en attente d’une réponse", conclut Samuel Chappel.