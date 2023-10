Quand l’avenue de Maire devient l’avenue de mer à Tournai (vidéo)

Quoi qu’il en soit, l’on sait que ces derniers et l’ensemble du réseau d’égouttage doivent être réaménagés, tout comme le revêtement de la voirie d’ailleurs.

Fin juillet, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, annonçait d’ailleurs à ce propos, qu’il venait de signer le permis d’urbanisme et de le déposer auprès du fonctionnaire délégué afin de débuter aussi vite que possible le chantier destiné "à remplacer l’égouttage défectueux ainsi que l’ensemble des raccordements particuliers et des avaloirs, chemiser les réseaux qui le peuvent et rénover les revêtements ainsi que les fondations de voirie, sur le tronçon de l’avenue de Maire compris entre les rues des Mouettes et Lefebvre-Caters afin d’améliorer la lutte contre les inondations dans cette zone."

La procédure est donc officiellement lancée et l’on peut dès lors espérer voir débarquer sur le site les engins de chantiers pour la belle saison au plus tard.

"Quoi qu’il en soit, nous a précisé l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, un autre chantier devra être opéré au préalable, en l’occurrence celui qui concerne l’abattage des 25 platanes malades bordant le tronçon situé devant chez Wattiaux." Ces derniers ne se sont en effet jamais remis des incendies qui ont touché les locaux d’Unisac en 1995 et en 1999.

Rappelons que 36 nouveaux arbres seront ensuite replantés sur le terrain.

On le voit, les choses avancent.

"Lentement", diront les plus pessimistes, "mais sûrement", rétorqueront les optimistes.

Quant à nous, nous nous contenterons de conclure avec cette vieille maxime: "tout vient à point à qui sait attendre…"