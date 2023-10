Pollution aux PFAS aux abords du Molenbeek à Renaix: la ministre Tellier rassure

On retiendra notamment de la réponse de Céline Tellier, ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être anima, ceci: "Côté wallon, en ce qui concerne une éventuelle campagne d’analyses, comme signalé précédemment, la Rhosnes (qui arrose Frasnes-lez-Anvaing) fait l’objet d’une surveillance régulière qui, jusqu’à présent, n’a pas mis en évidence de pollution majeure. Comme spécifié, l’eau avait été contrôlée en 2021 et ne présentait aucune pollution. Les derniers résultats d’analyses reçus il y a quelques jours montrent, à la confluence entre le Molenbeek et la Rhosnes, là où la concentration en PFAS est maximale, une concentration en PFOS dans les sédiments comprise entre 1,5 et 3 µg/kg de matière sèche, ce qui est sensiblement inférieur à ce qui est mesuré en Flandre. À noter que ces concentrations en PFAS diminuent lorsqu’on s’éloigne de la confluence entre le Molenbeek et la Rhosnes. Ce sont de premiers résultats rassurants. Les investigations et études sont toujours en cours. D’autres résultats sont attendus et de nouvelles analyses sont planifiées, afin d’obtenir une vue plus complète et récise de la situation. Ces premiers résultats ne semblent pas démontrer l’existence d’un risque aigu pour la population wallonne justifiant une campagne de prélèvements sanguins. Néanmoins, je reste particulièrement attentive à l’évolution de cette situation et si les prochains résultats d’analyses venaient à démontrer que des mesures de précaution s’avèrent nécessaires, il y aura lieu alors d’étendre à des communes wallonnes les mesures de précautions déjà proposées par la Flandre."