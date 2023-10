Plus de 500 enfants au cross interscolaire de Frasnes-lez-Anvaing

Si l’important était bien de participer, les cinq premiers de chaque course étaient qualifiés pour l’étape suivante des challenges interscolaires de cross. Encore bravo à tous les enfants qui se sont dépassés et aux organisateurs et aidants.

Le palmarès

Filles nées en 2015 – Chloé Defontaine (EC de Dergneau) ; Chloé Dupont (EC de Montrœul-au-Bois) ; Evangeline Mercenier (EC d’Œudeghien)

Filles nées en 2015 – B :

Léane Akbar (EC d’immersion d’Anvaing) ; Noor Meirlaen (EC d’immersion d’Anvaing) ; Louise Debrulle (EC d’immersion d’Anvaing)

Garçons nés en 2015:

Eliot Moraine (EC d’immersion de Saint-Sauveur), Lucas Caucheteux (EC de Montrœul-au-Bois) ; Victor Plasman (ECE de Montrœul-au-Bois)

Filles nées en 2014: Odile Delem (Notre Dame des Rhosnes – Frasnes-lez-Buissenal) ; Aurélie Niessens (EC d’Œudeghien) ; Kayla Madej (EC d’immersion d’Anvaing)

Garçons nés en 2014 :

Arthur Evrard (EC d’immersion d’Anvaing), Mathias Andreakos (EC d’immersion d’Anvaing) ; Gabriel Tetelain (EC d’immersion d’Anvaing)

Filles nées en 2013:

Clémence Broucke (EC d’immersion de Saint-Sauveur), Louise Morgado (EC d’immersion de Saint-Sauveur) ; Emma Velghe (EC de Montrœul-au-Bois)

Garçons nés en 2013: Fabien Verhaeghe (Notre Dame des Rhosnes – Frasnes-lez-Buissenal) ; Edward Willocq (EC d’immersion d’Anvaing) ; Salaheddine Mrorabit (EC d’immersion d’Anvaing)

Filles nées en 2012: Nell Cauchie EC d’immersion de Saint-Sauveur) ; Constance Niessens (EC d’Œudeghien ; Flavie Wibaut (EC d’immersion d’Anvaing)

Garçons nés en 2012:

Florian De Tandt (EC d’Œudeghien) ; Achille Nicolas (EC de Montrœul-au-Bois) ; Sacha Limon (EC d’immersion d’Anvaing)

Filles nées en 2011:

Luna Van Hecke (EC d’immersion d’Anvaing) ; Hinata Warenghien (Notre Dame des Rhosnes – Frasnes-lez-Buissenal) ; Maïssa Achelhe (EC d’immersion d’Anvaing)

Garçons nés en 2011:

Ludwic Delporte (Notre Dame des Rhosnes – Frasnes-lez-Buissenal) ; Diego Jeuniau (EC de Dergneau) ; Noah De Wandle (EC d’immersion de Saint-Sauveur)