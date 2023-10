Un judoka se rebelle face à la police, au festival cominois "J’veux du Soleil"

Le vendredi 24 juin 2022, Comines-Warneton était en liesse avec le festival de la maison de jeunes Carpe Diem, "J’veux du soleil". Malheureusement comme dans beaucoup de festivités la sécurité doit parfois intervenir face à des individus trop "turbulents". Ce fut malheureusement le cas dans le soirée de ce 24 juin 2022. Trois frères judokas se chamaillaient peut-être trop violemment aux yeux de la sécurité, et ont été priés de partir. Toute sortie étant définitive, on leur a refusé de revenir dans le festival. La police est intervenue et l’un des trois frères a vu rouge : il s’est débattu et a porté des coups aux agents ainsi qu’à un secouriste.