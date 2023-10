Élections de 2024 à Belœil : un nouveau bourgmestre rouge ou bleu ? Les jeux sont ouverts (vidéo)

Depuis lors, l’homme fort socialiste se nomme Luc Vansaingèle qui, à l’issue des élections de 2018, a dû ouvrir la porte à une tripartite PS-Bel’Elan-L’Essentiel étriquée (13 élus). Une coalition inédite que l’on doit surtout à la perte de 2 strapontins au PS.

À un an du scrutin, une certitude se dégage. L’écharpe mayorale changera d’épaule, le Basèclois Luc Vansaingèle ayant annoncé qu’il ne briguerait pas un 3e mandat de bourgmestre. Plusieurs noms semblent tenir la corde pour occuper la tête de liste: le président du CPAS Christian Vandeputte et le président de la section locale Luc Van der Stichelen.

"Il n’y a rien de concret par rapport à la liste, qui ne devrait pas être ficelée avant le printemps 2024, déclare M. Vansaingèle, qui avait obtenu le meilleur score en 2018 (1 174 voix). Au bout de 12 ans de mayorat et un engagement politique depuis 1994, j’ai fait le tour de la question. Il est temps de passer la main. Au moment des élections, j’aurai 69 ans. La fonction est de plus en plus prenante, et ce n’est pas un hasard si l’on parle de blues des élus. Les difficultés liées aux crises Covid, énergétiques, les doléances acerbes de certains citoyens… pèsent sur la motivation. "

S’il ne veut plus être la tête de gondole des socialistes, le bourgmestre sortant n’exclut pas de figurer sur la liste. "Je me laisse le temps de la réflexion et de voir si le parti a besoin de moi. Si tel est le cas et que je suis élu, je siégerai au conseil. L’ambition est de défendre notre bilan, de former une équipe performante avec un programme réaliste."

Bastien Marlot tirera la liste libérale au scrutin communal d’octobre 2024. ©EdA

Belœil virera-t-elle au bleu comme en 2006 avec le règne d’Alain Carion ? L’écart à résorber pour le MR (8 sièges en 2018 sous la bannière Pour l’Avenir) d’un Bastien Marlot gonflé à bloc n’est pas abyssal. Sa popularité n’a jamais faibli au fil des scrutins, que du contraire: de 910 suffrages en 2006 à 974 il y a 5 ans, soit le 2e plus gros pourvoyeur de voix.

"Je conduirai la liste aux côtés de collègues du conseil et du CPAS: Benoît Delplanque, Justine Flammia, Cécile Chevalier, Gérard Malrin ou Alain Carion qui sera là pour nous soutenir. Les positions ne sont pas figées et on reste ouvert à des candidats n’ayant pas l’étiquette libérale, à l’image de Valentin Malfait qui nous a rejoints en 2018", souligne le chef de file.

"On monte sur le terrain pour gagner"

Depuis sa première élection en 2000, Bastien Marlot (45 ans) et son parti ont dû ronger leur frein durant 18 ans. Une cure d’opposition entrecoupée d’une parenthèse enchantée (2006-2012) avec le cdH. Pour l’échéance d’octobre 2024, les Bleus auront fort à faire pour détrôner le PS. "Quand on monte sur un terrain, c’est pour gagner le match. On veut réaliser le meilleur score pour que le centre de gravité change, en insufflant plus de dynamisme à la gestion communale. Si je suis candidat bourgmestre ? Ce n’est pas une question de personne mais de projet d’équipe."

L’ancienne échevine (2006-2018) et actuelle conseillère, Lise Amorison, relancera le groupe Ensemble. ©EdA

Face aux deux poids lourds, on retrouvera 4 formations démocratiques. L’ex-échevine Lise Amorison fera renaître la liste Ensemble aux côtés d’affiliés des Engagés et de citoyens sans couleur politique.

Le Premier échevin Michel Dubois (Bel’Elan) sera candidat mais plus pour jouer un rôle en vue au sein du collège beloeillois. ©EdA

Chez Bel’Elan, fondé par Michel Dubois il y a 5 ans, le Premier échevin et grand argentier de la Commune depuis 18 ans rempilera mais plus en tant que chef de file. "À 70 ans et après 42 ans d’investissement pour la Commune, je n’ambitionne plus d’occuper des fonctions scabinales. Je préfère être dans un rôle d’accompagnement et transmettre le flambeau à la jeunesse", affirme le mandataire humaniste.

L’avenir de sa formation est toutefois incertain: "Une réunion sera bientôt organisée pour décider de la continuité du groupe. L’idée serait de conserver une liste centriste d’ouverture. "

Anthony Basilico (L’Essentiel) se positionne à nouveau comme tête de liste. ©EdA

Parmi les listes citoyennes nées en 2018, L’Essentiel a réussi à intégrer le collège avec un seul élu. L’échevin Anthony Basilico (50 ans) sera à la tête d’une liste sans doute incomplète. "Je ne me représente pas pour faire de la figuration mais pour porter des dossiers au sein d’une majorité. Je ne fais néanmoins pas de plan sur la comète en imaginant des scénarios. "

Pierre-Marie Sprockeels n’exercera pas de second mandat de conseiller mais il sera toujours à la manoeuvre pour constituer une liste CAP Beloeil. ©EdA

Quant à CAP Belœil, la formation survivra au retrait de Pierre-Marie Sprockeels (65 ans). "Je me suis battu afin de bâtir une liste complète en 2018, mais le groupe n’était pas totalement soudé. Je ne ferai plus cette erreur. L’essentiel est d’avoir une équipe cohérente."