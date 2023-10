Ce dilanche, à Mont-de-l’Enclus, Journée de l’énergie rime avec… Amougies

La Journée de l’Énergie, organisée ce dimanche 22 octobre, dès 9 heures, à Mont-de-l’Enclus, se propose d’apporter les réponses à ces questions, en joignant l’utile à l’agréable !

Mise en œuvre par la commune et le Groupe Action Environnement, composé de citoyens enclusiens, la "Journée de l’Énergie" ne manquera pas d’enseignements: tout bonus pour l’environnement mais aussi pour le portefeuille.

Stands et mini-conférences

De nombreux partenaires se mobiliseront pour aborder des sujets concrets, autour de stands et de mini-conférences qui émailleront la journée: isoler sa toiture tout en préservant l’habitat des moineaux, utiliser une marmite norvégienne, bénéficier des primes énergétiques, démêler le vrai du faux sur les compteurs communicants, choisir un système de chauffage…

Et comme le sujet concerne toute la famille, des activités pour petits et grands agrémenteront aussi la journée. Pour apprendre en s’amusant, parents et enfants pourront tester leurs connaissances sur la consommation électrique de nos appareils ménagers, se mesurer à la roue de la fortune de l’environnement…

Avec un panel de balades

Des balades agrémentées d’un quiz sont également prévues: on aura le choix entre des parcours de trois ou huit kilomètres à pied, ou vingt kilomètres à vélo… ou même une balade en calèche à partir de 13 heures. Si au retour les participants tiennent toujours la forme, ils pourront pédaler pour recharger leur téléphone ou se préparer un jus d’orange ! Enfin, un bar avec petite restauration seront accessibles dès 12 heures, histoire de refaire le plein d’énergie !

Journée de l’Énergie: dimanche 22 octobre de 9h à 17h en la salle des fêtes d’Amougies (Place) à Mont-de-l’Enclus. Entrée et activités gratuites