Autoroute A8 à Frasnes: deux jeunes arrêtés après avoir lancé de gros morceaux de bois sur des véhicules

Un comportement aussi irresponsable qu’incompréhensible qui aurait pu prendre une tournure dramatique. Parmi les objets "balancés" sur l’autoroute, un volumineux morceau de bois a traversé le pare-brise d’un automobiliste, qui s’en est bien sorti en n’étant que légèrement blessé.

Depuis la relation de ces actes extrêmement graves, on a appris via nos confrères du Nord Éclair que des faits assez semblables avaient été commis sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing le jeudi 12 octobre en début de matinée. Une source officielle nous a confirmé un déploiement des forces de l’ordre.

Des projectiles de la taille de bûches

La police fédérale des autoroutes a appréhendé deux hommes de 18 et 19 ans, "défavorablement connus des services de police", qui avaient rejoint la zone boisée au-dessus du tunnel du Bois du Carmois (Buissenal). Du haut du pont, ils ont jeté de grosses branches, des morceaux de bois, de la taille de bûches selon le journal Nord Éclair, et même un casier de bières.

Inculpés de tentative de meurtre

Pas moins de six véhicules, principalement des camions, ont été endommagés par des projectiles. Là aussi, le dossier a été mis à l’instruction et les suspects, arrêtés au terme d’une course-poursuite, ont été renvoyés lundi devant la chambre du conseil de Mons. Sans surprise, les deux auteurs présumés sont aujourd’hui en prison. La juge d’instruction Pamela Lonfils a retenu la qualification de tentative de meurtre et d’entrave méchante à la circulation.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les similitudes entre les méfaits perpétrés à Péruwelz et sur l’A8, entre Frasnes et Ath, sont troublantes. Nous avons multiplié les contacts avec les autorités judiciaires du Parquet de Mons-Tournai, certains services de police…, sans obtenir davantage d’informations sur un éventuel lien qui pourrait être établi. Le magistrat instructeur en charge du dossier est actuellement absent.