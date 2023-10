Attentat à Bruxelles: un exercice de sécurité grandeur nature pour des étudiants cominois

"Une ou deux fois par an, l’Union belge invite les écoles pour découvrir la profession de steward, explique Xavier Verschaeve, responsable de la formation. Concrètement, nous étions dans le même bus que les 41 élèves de la section sécurité de l’école La Madeleine, à Tournai."

Sur place, les élèves sont dispatchés : poste de fouille et palpation, contrôle des tickets, surveillance des portes, etc. "Vers 20 h 20, des spectateurs nous ont avertis qu’il y avait eu un attentat à Bruxelles, que le tueur se dirigeait vers le stade, explique Maxence. On a bien vu que la police était en alerte, mais on a continué notre travail. À 21 h 20, les derniers spectateurs sont entrés dans le stade et on a pris place dans les tribunes."

À la mi-temps, des policiers sont entrés dans le stade. "Ils portaient des armes et avaient enfilé leur cagoule ; ce qui est quand même impressionnant, lors d’un match de foot !", renchérit Manal. "L’attente a été longue et l’on ne pouvait pas bouger de notre poste", précise Erwan.

Puis vint enfin l’heure de l’évacuation où ils ont apporté leur aide de 23 h 40 à minuit trente. "Au début, il y a eu un peu de stress, mais les supporters ont vite compris qu’ils étaient en sécurité dans le stade. Le calme s’est alors installé, avec une belle solidarité envers les Suédois, renchérit Lenny. Plus qu’une formation, la soirée a été une vraie expérience !"

À 3 h 30, le bus était de retour à Comines… "Personnellement, la soirée m’a conforté dans l’idée d’entrer à la police, conclut Florian. J’ai observé le travail des policiers, qui est un vrai service à la population, et j’avais envie d’être à leur place !"