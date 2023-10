Les poires, emblèmes de la ducasse Nell à Luingne

Le week-end dernier, la ducasse Nell a clôturé, de bien belle manière, la série des fêtes populaires de l’entité. La présidente Fabienne Vandenbogaerde et ses bénévoles ont attiré, sous le chapiteau, un public nombreux et souvent fidèle grâce au programme musical des samedi soir et dimanche midi, varié et de qualité.