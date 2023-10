Les Gens d’Ere, So W’Happy: pas de subside et… aucune explication de la ministre Linard

" Alors que le festival LaSemo, qui a lieu dans la commune de la ministre, est soutenu à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros, rien pour un festival accueillant la même affluence (NDLR: 45 000 festivaliers pour LaSemo en 2023) et qui a lieu à quelques dizaines de kilomètres de là. Attention, il n’est ici pas question de remettre en cause la qualité du festival enghiennois. Mais il est important d’obtenir des réponses aux interrogations de tous ces bénévoles", estime la députée mouscronnoise.

Une question posée "par souci de transparence" selon Mathilde Vandorpe. Bénédicte Linard a rappelé que les critères d’attribution permettaient "d’émettre des avis pour que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse décider. "

La ministre a également indiqué qu’elle ne se prononcerait pas sur ces avis individuels.

Bilan de l’intervention ? "Aucune réponse sur la justification des refus de soutien financier et aucun commentaire sur l’équité de traitement entre différentes organisations de festival du même coin", résume la députée. "La ministre a avancé vouloir prôner une cohérence et une transparence mais elle récolte une incompréhension voire une injustice." Affaire à suivre en commission, "afin de faire la clarté sur les critères d’attribution de soutien financier et sur les avis remis qu’ils soient positifs ou négatifs", conclut Mathilde Vandorpe.