Les frères Hazard chez Want you bike à Tournai: une nouvelle carrière pour Eden ?

En compagnie de son frère Kylian (RWDM) et son père Thierry, il a rendu visite au magasin Want You Bike de Jean-François Bourlart. "Les deux frères avaient une idée assez précise de ce qu’ils voulaient, nous dit Frédéric Amorison. Ils ont évidemment choisi le haut de gamme Litening de chez Cube, et les équipements qui l’accompagnent. Du matériel de pro. Ils n’ont plus qu’à s’entraîner pour rouler avec les Intermarché-Circus-Wanty…", rigole l’ancien coureur de Landbouwkrediet.

D’après les photos mises en ligne, on a aussi pu voir que c’est Mathieu Criquielion (ex Mitsubishi-Jartazi), qui s’est occupé de régler le vélo d’Eden.

Pas besoin de dire que cette venue a mis l’ambiance dans le magasin !