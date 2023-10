Le Tournai d’avant: le temps des Alleumeux d’réverbères

En 1836, les rues des Orfèvres et du Four Chapitre ainsi que divers cafés sont éclairés au gaz. La ville décide en 1837 qu’il en sera de même pour toutes les rues. La "Société du gaz du Tournaisis" se crée en 1862 et, peu après, un gazomètre s’élève à la limite de Kain, au bord de l’Escaut.

De passage devant la cathédrale, une équipe d’Allumeux d’réverbères s’apprête pour la première tournée. ©ÉdA

La ville s’est donc délibérément tournée vers le gaz mais, en sus des travaux de voirie obligatoires, il est nécessaire de gérer l’utilisation de ce fluide. C’est fait très vite, notamment en 1835 qui acte "la fin de la convention avec l’entreprise chargée de l’éclairage à l’huile" remplacée par une autre avec le propriétaire de l’usine place Verte pour "alimenter par le gaz 60 lanternes par gaz jusque mai prochain".

Déjà, en 1839, "un contrat d’éclairage au gaz d’une durée de 18 ans stipule que le prix fixé est de trois centimes et demi par heure". Mais aussi "que 85 places, rues et quais sont éclairés au gaz par 263 lanternes". En 1864, 427 réverbères sont en service, 902 en 1893, en nombre d’heures fixé par l’importance du lieu.

Gaz, égouts et autres impétrants éventrent sans cesse les voiries comme ici à la rue Gallait. ©ÉdA

Indispensables, les Alleumeux

C’est très bien d’équiper les rues de réverbères, mais il faut en assurer l’allumage ou l’extinction. Des hommes font la tournée des rues même avec l’électricité.

La place Verte et ses environs, avec l’usine à gaz de 1834 sur un plan de Popp vers 1865. ©ÉdA

Service bien venu, un brin folklorique, générant une étude de Lucien Pontus qui écrivait: "Ces hommes se réunissent chaque soir, à une heure différente suivant la saison, au bureau du gaz situé place de Lille où il leur est remis une gaule démontable d’environ 2,50m de long à l’extrémité de laquelle flambait un peu de résine. Après avoir reçu les instructions de M. Landas, directeur technique, ils partent en chantonnant le refrain de la Marche des Alleumeux d’lanternes: ‘Tot enserrant dans nos mains, el manche de brouche qui nous gouverne, v’là là l’régimint d’Alleumeux d’lanternes’".

Leur besogne était d’ouvrir le robinet à gaz qui, via la flamme de l’allumeur, éclairait la lanterne du réverbère ou de la potence. Une deuxième tournée de nuit éteignait la moitié des lumignons, une troisième au lever du jour pour "l’éteindache".

Les recherches sur ce fluide dit "électricité" se sont poursuivies. L’une d’elles révolutionne l’éclairage: l’invention, en 1879, par Edison, de l’ampoule électrique, un filament métallique chauffé dans un vide absolu.

Foire septembre, début XXe, c’est le kiosque du parc communal qui jouit d’un éclairage admirable. ©ÉdA

A Tournai, ce sont les frères Wicard, rue de Pont, qui émerveillent les badauds en 1906 en éclairant le chœur de Notre-Dame lors du Congrès Eucharistique ou encore les locaux de l’expo des Métaux.

Le téléphone, via des chevalets installés par Henri Vandenbroeck sur les toits, relie ses premiers abonnés depuis le bureau installé à la gare et ouvert le 1er septembre 1890.

Le 27 novembre 1911, la SA Cie Auxiliaire de Bruxelles est désignée adjudicataire. Mais c’est la SA Eclairage, Chauffage et Force Motrice de Tournai qui est chargée "de la fourniture et la distribution de l’électricité sur le territoire de Tournai".

Le fluide est fourni par l’usine d’Antoing en courant alternatif. 40 périodes, 225 volts entre phases, 130 entre phase et neutre (qui disparaît vers 1960).

La ville puis les faubourgs s’illuminent tour à tour. Mais en 1930, la puissance des ampoules électriques s’exprime encore en bougies, dix pour 35 watts, 16 pour 55.

Viendra l’époque des néons, des LED mais c’est une autre histoire.