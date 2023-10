"Pour rappel, la vacance du poste de commandant de zone a été officiellement déclarée lors de la séance du 24 avril dernier. Il est donc impératif d'initier la procédure de recrutement", précise Paul-Olivier Delannois, le président du conseil de zone.

Au cours de cette réunion, le conseil de la zone de secours a également arrêté la composition de la commission chargée de la sélection. Elle rassemblera ainsi le président de la zone, le Gouverneur de la Province ou son représentant, un représentant du SPF Intérieur, un bourgmestre MR et Engagés proposé par les membres du conseil du parti, le colonel Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre, ainsi qu'un spécialiste en ressources humaines ou en management.

"Concernant le responsable des ressources humaines ou en management, il sera demandé à la fédération des directeurs généraux de nous transmettre un représentant", a proposé Paul-Olivier Delannois.

De plus, la société Solvus a été désignée pour l'organisation des tests préalables.

"Il est impératif de désigner au plus vite un commandant à la tête de la zone et j’espère que chacun aura à cœur de collaborer positivement avec celui-ci pour le bien-être des travailleurs de la zone et la sécurité de l’ensemble des citoyens de Wallonie picarde", souligne le président de la zone.

Toutes les informations pertinentes concernant le poste vacant et les règles de sélection seront bientôt accessibles sur le site web de la zone de secours.