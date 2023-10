Élections communales à Tournai : un leader pour rassembler les troupes au MR

Le PS sera privé de son leader de 2018. Rudy Demotte, on le sait, a démissionné en septembre 2020 du conseil communal. Mais l’actuel bourgmestre, Paul-Olivier Delannois était le numéro 1 en voix de préférence (5 700). Sauf très grosse surprise, il conduira la liste en octobre 2024 et sera candidat à sa succession à la tête de la ville. Qui derrière l’actuel bourgmestre ? En juin 2024, Ludivine Dedonder devrait prolonger son bail à la Chambre, et peut-être briguer un autre mandat au Gouvernement fédéral. L’actuelle ministre de la Défense pousserait-elle cette fois la liste socialiste communale ? Dans ce cas de figure, la deuxième place pourrait revenir à Lætitia Liénard, actuelle présidente du CPAS de Tournai, dont le travail réalisé au sein de l’institution est salué même parmi ses "adversaires" politiques.

"C’est un sacré défi", estime Vincent Lucas

Au MR, Marie-Christine Marghem briguera un mandat à la Chambre. Robert Delvigne n’est pas candidat au leadership. Armand Boite reste fidèle à l’institution provinciale. Emmanuel Vandecaveye se verrait bien mener la liste mais il n’a pas encore formellement déposé sa candidature. À 37 ans, il a deux mandats de conseiller communal à son actif. Son engagement ne peut pas être pris en défaut. "Je pense avoir de la bouteille, il faut savoir prendre ses responsabilités".

Vincent Lucas (55 ans) nous a confirmé être candidat pour mener la liste après avoir hésité longuement. Beaucoup de cadres du parti pensent que l’entrepreneur bien connu dans le Tournaisis répond le mieux au "cahier des charges": savoir fédérer en interne et être en mesure de conclure des accords avec un partenaire (entendez le PS), sans pour autant donner l’impression de manger dans sa main.

"J’ai le soutien de jeunes et d’élus expérimentés. Je sais qu’ils m’épauleront. Je ne me lancerais pas sans une solide équipe derrière moi. C’est un sacré défi. C’est presque une nouvelle expérience pour moi. Je rappelle qu’en 2018, je suis arrivé sur la liste quand elle était déjà faite", dit-il. "J’y vais pour entrer dans la majorité, je ne conçois pas qu’il puisse en être autrement".

LIRE AUSSI | Travaux de la rue Saint-Martin : le MR déplore des " jeux politiciens "

En novembre, une assemblée générale des militants se prononcera sur une proposition du bureau du parti. "La volonté est d’avoir un consensus sur un candidat, tout le monde veut éviter d’afficher d’éventuelles dissensions", nous dit-on.

Quid de Marie-Christine Marghem, qui ne voit pas la candidature de M. Lucas d’un mauvais œil ? "Je serai sur la liste". On est enclin à la croire: quel parti se permettrait de snober quatre mille voix, quand de gros pourvoyeurs de suffrages n’y seront plus, comme Benoît Mat et Jean-Louis Vieren (il se tâte encore).

Liste plus étoffée au PTB

Dominique Martin, conseillère communale PTB, sera apparemment encore sur la liste mais pas pour la mener. Le rouge écarlate a le vent en poupe en Wallonie, comme l’attestent de derniers sondages d’opinion.

Tournai pourrait suivre la tendance.

C’est ce que pense Jori Dupont, convaincu que son parti comptera bien plus qu’un siège en 2024. "Nous avons des ressources, le groupe s’est bien étoffé, nous présenterons bien plus que trois candidats comme nous l’avions fait en 2018".

Ensemble restera un mouvement local et pluriel

Seize sièges pour le PS, dix élus au MR, sept à Ecolo, cinq à Ensemble, et un au PTB. Voici dressé le paysage politique au soir des élections de 2018, et qui n’a pas bougé depuis.

Dans quelques semaines cependant, le mouvement citoyen Ensemble perdra un siège au sein de l’hémicyle, au moment où François Lebrun, remplaçant de Léa Brulé, prêtera serment comme conseiller indépendant. Nous en avons expliqué les raisons dans une précédente édition.

Ça n’entame en rien la dynamique au sein du mouvement, insiste Benjamin Brotcorne, le chef de file, qui entend bien renforcer les positions du groupe aux prochaines élections.

Sous la bannière "Engagés" avec laquelle il sera aux premières lignes sur le terrain régional en juin prochain ? "Absolument pas. Ce sera bel et bien une liste Ensemble qu’on présentera, locale et plurielle, avec plus ou moins la même équipe et de nouveaux éléments, notamment issus de la société civile. On est mieux avancés qu’au précédent scrutin à pareille époque : deux tiers de la liste est constituée". Avec lui ou Jean-Michel Van de Cauter pour mener la liste ? "On communiquera le moment venu."