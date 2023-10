De plus en plus de jeunes gens touchés par les crises successives poussent la porte du CPAS de Tournai

Le CPAS a compilé quelques chiffres à propos des missions qu’il remplit.

C’est ainsi qu’on a appris que le nombre de personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale (RIS) augmente légèrement (1748 au 30 juin 2023), particulièrement chez les jeunes (18 à 24 ans), a expliqué la présidente du CPAS, Lætitia Liénard. En cause: l’inflation, la baisse de la capacité financière des parents suite aux crises successives, la fin du tarif social élargi, etc.

Constat marquant: les bénéficiaires du RIS sont majoritairement domiciliés dans le centre de Tournai, soit 1.238 personnes.

Dans le chapitre de l’insertion socioprofessionnelle, autre mission du CPAS, le nombre de personnes remises à l’emploi, via les contrats articles 60 § 7, s’élevait à 165 en septembre. Le capteur emploi, chargé de prospecter, notamment, dans le secteur privé, a contacté 84 employeurs potentiels, dont 52 dans le secteur marchand. 27 ont proposé une offre de contrat.

De nouveaux projets ont vu le jour pour aider les personnes à retrouver le marché du travail comme l’inclusion numérique et des cours de langue. Avec le même objectif, le CPAS poursuit ses partenariats avec la Mirewapi, l’IFAPME, le Forem, etc. Notons les projets Y du CIEP et Coup de Boost dont le public ciblé est les jeunes de moins de 25 ans.

On relève malgré tout un certain nombre d’obstacles dans la remise à l’emploi: la langue, la santé, les troubles psychiques, les assuétudes, l’absence de permis de conduire, un manque de régularité dans les rendez-vous avec les assistants sociaux, l’absentéisme, etc.

Le CPAS de Tournai est le seul de Wallonie à faire examiner ses finances par un certificateur aux comptes, rappelle Mme Liénard. Lundi soir, lors de son rapport aux conseillers, celui-ci a fait état "d’une évolution positive".