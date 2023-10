Auteurs, exposants et cosplayers, au rendez-vous, ce week-end, pour la 4e édition du salon du Livre d’Estaimpuis

Plus de soixante auteurs présents

Celui-ci aura lieu dans la salle des fêtes du CEME (Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis), ce week-end. Les portes seront ouvertes samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h pour vous faire découvrir les 62 auteurs présents, et la grande nouveauté de cette année. L’organisateur et auteur Frédéric Delescaut explique: "Pour la quatrième édition, nous avons souhaité mettre en lumière les auteurs de bandes dessinées. Notre objectif est de privilégier une catégorie par édition et cette fois, nous avons voulu faire plaisir à la jeunesse. De ce fait, des auteurs de manga seront présents, ainsi que des auteurs de catégorie fantastique, en plus des animations visuelles."

Spiderman sera de la partie !

Grande innovation pour ce salon, cinq cosplayers déambuleront dans les locaux, prêts à réagir aux demandes de photos des passionnés. Samedi, Spiderman fera le déplacement, tandis que dimanche Maléfique, Vegeta, Goku et DVA seront présents pour un show visuel jamais vu jusqu’alors dans ce salon.

"Nous aimons incorporer des activités visuelles afin de faire vivre notre rendez-vous, ajoute l’organisateur. En plus du cosplay, deux exposants évoqueront leur art: “Trésor de sirène” qui animera et expliquera la fabrication de ses coffres en bois issus d’univers fantastiques, et Damien Hany qui effectuera des impressions 3D."

C’est donc une activité "vivante" qui vous attend ce week-end à Estaimpuis où des auteurs d’horizons très différents partageront leur passion. Il sera notamment possible de rencontrer Hervé Mayon, qui présentera son livre retraçant ses anecdotes de radio. Olivier Clynckemaillie et son roman "La nuit américaine d’Oropa", Pierre Brulhet avec "Incursion", mais aussi Marc Arthur Dewaele, Frédéric Lyvins, Magalie Stourme, Nicole Nisole, et bien d’autres encore.