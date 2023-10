Une interpellation devant le conseil communal de Tournai en faveur du Pré-Ravel Ere-Tournai

Ce lundi, d’autres citoyens se sont donné rendez-vous à vélo à l’hôtel de ville pour montrer la volonté de citoyens cyclistes tournaisiens "de voir se transformer les promesses en actes concrets".

Des membres du Gracq étaient présents lundi soir pour interpeller le conseil communal. ©com

Didier Borighem, au nom du GRACQ Tournai (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) a interpellé les conseillers en fin de séance. "Pour nous le vélo ce n’est pas l’avenir, le vélo c’est maintenant. Cela veut bien dire que nous ne souhaitons pas que les projets le concernant, soient reportés dans le temps voire abandonnés", explique M. Borighem en préambule de son intervention.

Il ne cache pas son inquiétude de voir le projet mis en stand by dans le meilleur des cas, voire avorté, au terme d’un long processus de procédures administratives, de débat public, de concessions faites, d’appels d’offres, etc. "Tout cela a demandé beaucoup de temps et d’énergie. Il a finalement été décidé de réaliser le projet. […] Cependant, un caillou dans la chaussure des futurs usagers de ce Pré Ravel est venu interrompre le planning. En effet, il s’avère que le projet est conditionné à l’obtention d’un permis d’urbanisme concernant quelques terrains qui d’après nos informations appartiendraient à la commune. Si une enquête publique voit le jour pour l’obtention de ce permis, il serait dès lors incohérent que la commune s’y oppose".

Le Gracq de Tournai craint que certains mandataires ne soient tentés de faire marche arrière. "Des mandataires ne peuvent pas garder leur courage politique caché au fond des poches, ce beau projet axé sur la mobilité active ne mérite pas de déloyauté. Les efforts en faveur du vélo déployés durant la législature ne doivent pas être relâchés. V oici donc notre question: pouvez-vous nous assurer que le projet de Ravel L88A reliant Ere à Tournai bénéficie toujours de votre soutien complet, unanime et sans réserve ?"

"Combien d’accidents encore ?…."

La réponse de Jean-François Letulle, échevin de la mobilité (Écolo), est sans équivoque. "Je ne peux que répondre trois fois oui. Oui parce qu’on a voté, dans le cadre d’un processus démocratique, et il faut savoir se montrer cohérent et consistant par rapport aux actes posés.

Oui parce que notre déclaration de politique communale est très claire et ambitieuse en matière de mobilité: on veut apaiser, oxygéner notre cœur de ville, et le connecter à nos faubourgs, tout en construisant une seconde couronne cyclable.

Enfin, oui parce que c’est notre responsabilité de dépasser d’éventuelles postures électoralistes en tentant de promouvoir l’intérêt collectif".

M. Letulle rappelle comment ce projet de connection au village d’Ere est important pour la majorité dans sa volonté "d’inscrire durablement notre ville dans une mobilité de transition qui rencontre les critères internationaux en la matière". Pour des raisons de sécurité notamment. "Combien d’accident faudra-t-il encore sur nos routes, impliquant des usagers faibles, pour qu’on comprenne l’utilité de privilégier les infrastructures sécurisantes, séparées de la route, quand on a l’occasion de le faire ? Ici, en s’intéressant uniquement au village d’Ere, on offre la possibilité à 800 personnes de se déplacer en toute sécurité vers le cœur de ville et y revenir".

Le partenaire socialiste avait l’occasion de réaffirmer fermement son adhésion au projet. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre, s’est contenté de ce commentaire: "Même à vélo, je ne vous conseille pas de courir après les rumeurs".