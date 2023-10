Des élèves stewards de l’ULM (Ursulines-La-Madeleine) à Tournai ont aidé à sécuriser le stade Roi Baudouin

Dans le cadre de leur formation, ces jeunes sont notamment sollicités par des clubs de football ou, une à deux fois par an, par l’Union belge afin de découvrir les facettes de la profession de stewards. Ce lundi 16 octobre, ceux-ci avaient pour rôle de sécuriser les 35 000 supporters au stade Roi Baudouin lors de la rencontre Belgique-Suède comptant pour les qualifications de l’Euro 2024.

Ce qu’ils ne savaient pas à ce moment-là, c’est que quelques heures plus tard, ils allaient devoir aider au plan d’évacuation de la foule.

Peu de communication

Malgré la fusillade mortelle place Sainctelette de deux spectateurs suédois à une heure et demie du coup d’envoi, le match a été lancé. Dans un premier temps, cet événement tragique ne semblait tenir que d’une simple coïncidence.

"Ce qui était simplement bizarre au début du match, c’est que j’ai constaté que des gendarmes en uniforme, habituellement à l’extérieur du stade, étaient rentrés. Ils circulaient dans les travées en ayant l’air de chercher quelque chose. Je me suis également rendu compte qu’il y avait un nombre assez élevé de forces de l’ordre en civil, mais pas de quoi nous alerter spécifiquement. Ce n’est qu’à la mi-temps qu’on a quasiment tous appris la situation via nos téléphones et les messages de nos proches inquiets", explique Damien Masquelier, directeur de l’ULM présent en tant que personne encadrante avec deux autres éducateurs.

"J’ai reçu un message de mon papa cinq minutes avant la première mi-temps me demandant si tout se passait bien, car il y avait eu un attentat. J’entendais quelques personnes autour de moi en parler, mais j’ai pris l’information avec des pincettes", indique Théo, un des élèves.

Son camarade Julien ajoute: "C’était flou au niveau des informations. Un de nos superviseurs nous a pris à part pour nous expliquer. Il y avait la police en civil qui recherchait quelqu’un dans notre tribune. On nous a demandé de surveiller les grilles. Là, j’ai vu un Monsieur et son enfant traverser en courant. Il m’a dit qu’il y avait eu des tirs pas loin, mais, nous, on n’avait rien entendu, alors on ne voulait pas apeurer les gens. On en a parlé aux forces de l’ordre. Elles se sont déployées devant nous".

Marvin avait vu sur les grilles d’entrée: "Ce qui était impressionnant, c’est cette place devenue vide, mais en même temps en mouvement avec les combis".

Cela fait partie du métier

Même si le terroriste en fuite, venant de revendiquer son acte au nom de l’état islamique, n’avait pas stipulé clairement son intention de se diriger vers le plateau du Heysel, la rencontre entre les deux équipes a été définitivement annulée. Pour des raisons de sécurité, les supporters ont été confinés à l’intérieur du stade.

La panique aurait pu prendre le dessus, mais il n’y a eu aucun débordement. "Il y a eu des moments de solidarités entre les Belges et les Suédois".

De leur côté, les jeunes ont géré la situation avec professionnalisme, félicités par des stewards confirmés. "J’étais occupée de faire les fouilles aux entrées et comme les autres, je n’ai pas appris tout de suite la fusillade. Je n’ai pas été stressée, parce que nous étions toujours entourés. Comme j’étais à côté d’une porte d’évacuation, je voyais les policiers patrouiller. Le seul moment où on s’est peut-être posé des questions, c’est lors de l’ouverture des portes. On attendait les indications avec parfois des interrogations des supporters", confie Laure.

Julien et Théo n’ont pas ressenti de peur. "Je me sentais même impuissant en tant que steward. Je voulais être à la place d’un des policiers". Pour Marvin, qui avoue avoir tout de même contrôlé son stress: "Dans ma tête, c’était d’abord la sécurité des gens".

Une fois les tribunes vides, les élèves de l’option AMPS sont sortis à leur tour. Après deux heures de route, vu les embouteillages dans la capitale, ils étaient de retour à Tournai à 3h du matin. Le directeur Damien Masquelier leur a donné leur journée pour se reposer.

Souhaitant intégrer tous les quatre la police, les jeunes considèrent cette expérience "comme faisant partie du métier".