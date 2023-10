Attentat de Bruxelles: "au stade Roi Baudouin, les chants résonnent, la panique ne s’empare pas de nous"

Et là, un premier message: "Tout va bien ? On parle d’arrêter le match". Cette incompréhension qui me prend. J’avais vu passer l’info d’un coup de feu, mais je ne pensais pas du tout à l’horreur qui s’était jouée. Un bref passage sur le site de mon journal et c’est la stupéfaction: attentat terroriste contre des supporters suédois.

©-EDA

Dans ma tête, je pense tout de suite à ma femme et mes enfants. Et s’ils attaquaient le stade. Pourrais-je rentrer pour les voir ? Les informations se font au compte-gouttes. Quelques messages du speaker, mais on en sait peu. On patiente un peu. Puis un peu plus encore. Heureusement, la panique ne s’empare pas des rangs. Les chants résonnent même. Ah, cette belle Belgique festive que j’aime tant.

Puis le speaker nous prévient que l’on va pouvoir partir. Tout se passe dans le calme. Je rejoins ma voiture avec le sentiment de ne m’être jamais vraiment senti en réelle insécurité. Mais soulagé de pouvoir rentrer sain et sauf auprès de mes proches.

Que le monde peut être beau et festif et si triste et lâche à la fois…