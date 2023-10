Attentat à Bruxelles: une vigilance accrue aussi pour les zones de police de Wallonie picarde

Au lendemain de l’attaque sanglante qui a coûté la vie à deux citoyens suédois, lundi soir en plein cœur de Bruxelles, la présence des forces de l’ordre était bien visible en zone frontalière.

Un important dispositif a notamment été mis en place sur l’autoroute Gand-Lille (E17), du côté de Neuville-en-Ferrain à hauteur de l’ancien hôtel Altia (devenu un Ibis Style). Des ralentissements ont été observés à Rekkem (Menin), à deux pas du territoire mouscronnois. Des "barrages" ont aussi été installés au poste frontière de Tourcoing.

Si le niveau de la menace terroriste a été revu à la hausse sur l’ensemble du territoire belge, passant dans un premier temps à 4 dans la capitale et à 3 dans les autres régions, cela ne s’est pas nécessairement traduit sur le terrain par un renforcement de la sécurité chez nous.

Pas de déploiement en zone frontalière de la police hurlue

" Nos services ont été mis en pré-alerte lundi soir. Il nous a été demandé de communiquer nos effectifs disponibles, nous explique Magali Delannoy, porte-parole et directrice des opérations à la police de Mouscron.

Nous disposons d’un plan de déploiement à la frontière que l’on peut déclencher si un fait grave se produit à l’échelle de notre commune. Par rapport à l’attentat de lundi soir, c’est la direction de la police fédérale, via son relais montois, qui a la main. À ce titre, on n’a pas reçu comme instruction d’intervenir en vue de renforcer la sécurité. En interne, on a fait passer un passage à nos agents en leur demandant de redoubler de vigilance sur le terrain. On attend les nouvelles directives découlant du Conseil national de sécurité (NDLR: le degré de la menace a été abaissé à 3 à Bruxelles et maintenu partout ailleurs)."

La Wallonie picarde possède plusieurs dizaines de kilomètres de frontière commune avec la France. À la zone de police du Tournaisis, le niveau de vigilance est aussi accru.

"On se conforme aux consignes du centre fédéral de crise. Je ne souhaite toutefois pas m’étendre sur les missions qui sont attendues des différentes zones de police. En tant que chef de corps, j’ai été amené à prendre des mesures de sécurité complémentaires à l’exécution de nos missions, aussi bien pour notre personnel que pour certaines infrastructures ou vis-à-vis des citoyens", indiquait mardi, en début d’après-midi, le commissaire divisionnaire Dominique Debrauwere.